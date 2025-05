Ivan Leko, futur coach de l'année ? "En voyant le noyau en début de saison, j'avais placé le Standard en Playdowns"

Ivan Leko a dû avaler des couleuvres au Standard cette saison. Les Europe Playoffs ne doivent pas faire oublier le travail accompli.

Faire de ce Standard une équipe qui a jusqu'à quelques journées de la phase classique pu parler de top 6, sans doute l'une des plus grandes victoires d'Ivan Leko cette saison. Voir les Rouches terminer la compétition régulière avec 12 cleansheets en 30 matchs, ils étaient peu à l'avoir prédit après la défaite 1-5 contre Dender à quelques jours de la reprise.

Pas le dernier à râler sur sa direction quand le noyau n'est pas à la hauteur des espérances, Hein Vanhaezebrouck est admiratif : "Pour moi, Ivan Leko est un candidat sérieux pour le titre de Coach de l’Année, car faire ce qu’il a fait avec cette équipe est une prouesse", explique-t-il à la RTBF.

"Quand j’ai vu le noyau en début de saison, j’avais placé le Standard en Playdowns… et Leko l’a amené à la 7e place, the best of the rest ! Et finalement, sa place actuelle tout en bas des Play-Offs 2 confirme mon pronostic initial", poursuit l'entraîneur de La Gantoise.

Le Standard et Charleroi, avec des armes très différentes

C'est finalement Charleroi qui est en train de tirer son épingle du jeu : "Le Sporting aurait pu même prendre une place en Play-Offs 1, car c’était l’année ou jamais : Gand a pris la 6e place avec moins de 50% des points, un plancher historique pour un qualifié du Top 6".

HVH a un avis tranché sur la saison des Zèbres : "Ils pratiquent par moments un jeu magnifique, mais manquent cruellement d’efficacité devant le but. Leur erreur, c’est aussi d’avoir trop tardé à faire confiance à Nikola Stulic pendant que le club tournait avec les mêmes attaquants qui ne convainquaient pas. Sur ce coup, Charleroi n’a pas bien géré les affaires".