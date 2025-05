Mais pourquoi diable Vincent Kompany a-t-il amené une statuette de cacatoès sur le podium ? "Aujourd'hui, elle vaut sans doute beaucoup plus"

Lors d'une interview avec Sky Sport, Kompany a laissé planer le mystère. "Je ne le dis à personne", a-t-il souri. "L'histoire finira par être révélée un jour. Mais nous allons certainement récupérer cette statuette, elle vaut probablement encore plus aujourd'hui".

L'icône du club et analyste de Sky, Lothar Matthäus, a ensuite apporté des éclaircissements. La statuette appartenait au restaurant où l'équipe du Bayern regardait le match contre Bayer Leverkusen. Après le partage de leur rival, le Bayern s'est assuré le titre. Dans l'euphorie générale, le cacatoès blanc a été transformé en mascotte et a été emporté par le groupe.

Joshua Kimmich ne savait pas s'il pouvait tout expliquer : "Je ne sais pas pourquoi il est là", a-t-il dit en souriant. "Mais la joie était folle, peut-être que je l'ai simplement raté un épisode."

Selon Kimmich, l'entraîneur adjoint Aaron Danks est complètement accro au cacatoès. "Il emmène la statuette partout avec lui. Je pense que ce cacatoès va continuer à faire la fête pendant encore une semaine".

La symbolique exacte de la statuette reste donc un secret entre initiés pour le moment. Pour l'heure, elle trône fièrement aux côtés du trophée de champion, en tant qu'attraction des festivités du Bayern Munich.

Michael Käfer, dono do restaurante Käfer, decidiu presentear o time com a cacatua: “Isso me deixa incrivelmente orgulhoso. Vou escrever para o técnico e para Max Eberl na segunda-feira: “Por favor, fiquem à vontade para manter a cacatua no Bayern o máximo de tempo possível.… pic.twitter.com/reizt9ylKY