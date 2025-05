"On récolte ce que l'on sème" : ce coach de Pro League pourrait bien ne pas faire partie de l'aventure la saison prochaine

L'OHL a été lourdement battu 5-0 par Dender, dimanche soir. L'équipe a montré un manque d'engagement et de qualité, soulevant des interrogations tant au sein du groupe que du club, notamment concernant les choix tactiques de l'entraîneur Chris Coleman.

Les critiques envers Chris Coleman deviennent de plus en plus acerbes. Son choix de jouer en losange au milieu de terrain, déjà controversé depuis plusieurs semaines, est désormais qualifié d’incompréhensible par de nombreux observateurs.

"Ce match a été encore pire que le précédent. On récolte ce que l'on sème. Si vous ne vous investissez pas, vous ne pouvez rien attendre en retour", a reconnu Coleman au micro du Nieuwsblad.

Les performances de l'équipe, qui n'a plus d'enjeu en championnat, semblent s'effondrer. Alors que l'OHL luttait pour une place européenne, toute l'énergie semble désormais avoir disparu.

Les joueurs soutiennent-ils encore leur entraîneur ?

Même l'engagement des joueurs est remis en question, mais Coleman reste convaincu du contraire : "J'ai vraiment le sentiment que les joueurs me soutiennent encore".

L'entraîneur semble surpris que sa position soit même remise en cause. "Pourquoi ne pourrais-je pas rester ? Quels étaient mes objectifs en arrivant ? Survivre et peut-être atteindre l'Europe. Mais nous ne sommes pas non plus une équipe qui a souvent joué en Europe, hein."