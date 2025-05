"L'Union est à 90 minutes du titre" : l'avis clair de Philippe Albert sur la fin de saison dans les Champions' Play-offs

Selon Philippe Albert, l'équipe en tête à l'avant-dernière journée des Champions' Play-offs sera championne. Il estime que La Gantoise ne prendra pas de point contre les Unionistes et que l'Antwerp est le dernier réel obstacle des Bruxellois.

Et si cette année était enfin la bonne pour l'Union Saint-Gilloise ? À deux journées de la fin des Champions' Play-offs, les hommes de Sébastien Pocognoli ont toujours leur destin entre leurs mains. En cas de succès lors des deux prochains matchs (face à l'Antwerp et La Gantoise), le titre serait assuré.

Philippe Albert aborde la réussite des Unionistes qui leur faisait autrefois défaut : "Tout ce qui est arrivé à l’Union ces dernières saisons est en train d’être oublié, effacé. Les planètes s’alignent de plus en plus en faveur des Saint-Gillois. Avec le brin de réussite au bon moment."

"J’avais dit que s’ils gagnaient à Anderlecht, ils seraient champions. La victoire est là," poursuit-il au micro de Sudinfo. Selon l'ancien joueur, ce week-end sera déjà décisif : "Comme Gand est démobilisé, ils n’ont plus qu’un réel obstacle, c’est l’Antwerp. Même si Bruges continue à mettre la pression, je considère donc que l’Union est à 90 minutes du titre. L’équipe en tête le week-end prochain sera championne…"

Un titre mérité ?

Le consultant ne manque pas de tarir d’éloges sur le club bruxellois : "Et sur l’ensemble de ces playoffs, l’Union est indéniablement la meilleure équipe. Elle a une défense très costaude, un entrejeu avec du lourd et, même si c’est parfois un peu plus compliqué offensivement, elle parvient toujours à planter le petit but qu’il faut."

"À un moment donné, quand il y a de la qualité, la poisse cesse. C’est aussi le fruit du travail de Pocognoli, qui dégage du charisme et une force tranquille au sein de son groupe. En tout cas, ce titre serait amplement mérité quand on voit le travail du club ces quatre dernières saisons," conclut-il.