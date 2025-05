Victorieux du Clásico, le FC Barcelone fait un très grand pas vers le titre en Liga

Cinq jours après son match homérique face à l'Inter Milan, le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid (4-3) dans un Clásico qui a tenu toutes ses promesses. Le club catalan se rapproche plus que jamais du titre de champion d'Espagne.

Ce dimanche, les deux premiers de Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid, s'affrontaient dans le Clásico. Avec quatre points d'avance au compteur sur les Merengue, les Catalans avaient la possibilité de porter cet écart à sept unités à trois journées de la fin et de presque déjà assurer le titre. Côté madrilène, une victoire était impérative afin de recoller au classement et de toujours pouvoir rêver du sacre.

Le Real Madrid prenait les commandes

Pour suivre cette rencontre, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fallait pas arriver en retard. Après seulement 4 minutes de jeu, Kylian Mbappé était accroché dans la surface par Wojciech Szczęsny à la suite d'une erreur de Pau Cubarsí qui envoyait involontairement le ballon à l'avant-centre. L'arbitre sifflait déjà un penalty et le buteur français inscrivait le premier but de la partie, son 25e en championnat.

Le second but de la rencontre n'a pas non plus tardé à arriver. À la 14e, Lamine Yamal perdait le ballon dans le camp madrilène suite à une bonne récupération de Dani Ceballos. Le contre s'enclenchait ensuite : Vinicius envoyait un superbe ballon de l'extérieur du pied à l'ancien joueur du PSG qui concluait parfaitement son deuxième but.

La réaction barcelonaise

Cinq minutes plus tard, le FC Barcelone réagissait déjà ! Sur un corner botté par Dani Olmo, Ferran Torres déviait le ballon au premier poteau et Eric García plaçait ensuite une superbe tête pour réduire l'écart. Mais c'était encore loin d'être terminé pour cette première période !

Les Barcelonais tentaient d'égaliser et y sont finalement parvenus grâce à Lamine Yamal. Le prodige espagnol de 17 ans envoyait une magnifique frappe, comme seul lui en a le secret, depuis l'intérieur de la surface de réparation, pour remettre les deux équipes à égalité.

Le FC Barcelone en feu

Comme plus tôt en semaine face à l'Inter Milan, le FC Barcelone est même parvenu à reprendre l'avantage après avoir été mené 0-2. Quelques instants après le second but catalan, Kylian Mbappé perdait la possession dans le camp madrilène suite à une récupération de Pedri. Raphinha recevait ensuite une passe de la part du milieu de terrain du Barça et inscrivait le 3-2.

Le Real a finalement concédé un quatrième but en fin de première période. Lucas Vázquez manquait son contrôle, ce qui a permis à Raphinha de récupérer et de marquer suite à un échange de passes avec Ferran Torres, qui délivrait son troisième assist de l'après-midi. Le Brésilien plantait quant à lui son second but !

La deuxième période