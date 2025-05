"Il serait absurde d'en parler maintenant" : dans une période où Kevin De Bruyne est cité à Naples, le directeur sportif du club évoque le mercato estival

La semaine dernière naissait la rumeur d'un intérêt de Naples pour Kevin De Bruyne dans les colonnes de Sky Sport. Une rencontre aurait même eu lieu entre l'agent du joueur belge et Giovanni Manna, le directeur sportif du club italien, selon le journaliste sportif belge, Sacha Tavolieri.

Au micro de DAZN, l'Italien s'occupant des transferts du club a été interrogé sur le mercato estival de son équipe avant le match de Romelu Lukaku et ses coéquipiers face au Genoa (2-2). "Il est normal qu'en ce moment nous soyons également occupés par le mercato. Nous gardons un œil sur toutes les opportunités. Mais il serait absurde d'en parler maintenant."

"Il ne s'agit pas de minimiser le travail de nos joueurs et de notre entraîneur, et je ne pense pas que ce soit correct. On travaille sur les transferts et nous gardons un œil sur ce qui pourrait se passer. Mais cela ne servirait à rien d'entrer dans les détails à ce sujet," poursuit-il.

Le cas Kevin De Bruyne n'a donc pas été évoqué, mais certainement conscient de la rumeur, le spécialiste mercato de Naples n'a pas non plus démenti cette dernière. Seul l'avenir nous dira si celle-ci était réellement fondée.

Liverpool avait également été cité comme une potentielle équipe intéressée. À la fin de la saison, le Diable Rouge, qui jouit d'intérêts des États-Unis mais aussi d'Arabie saoudite, devra donc porter son choix définitif.