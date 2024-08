Mbaye Leye face à un beau challenge avec un Seraing, un nouveau taulier comme relai sur le terrain

Seraing ouvre le bal en D1B ce soir. Les Métallos voudront éviter de répéter le scénario de la saison dernière.

Il y a un peu plus de deux mois, Seraing a été relégué en D1 ACFF après une saison moribonde. Mais la faillite d'Ostende a permis au club d'assurer sa place en D1B pour cette saison. Mbaye Leye et son staff sont donc restés à la barre.

"Il était important pour moi de travailler dans une logique et de sentir qu'on souhaitait que je sois là. L'envie de rester à Seraing plus longtemps était très forte, et j'ai encore envie de faire beaucoup de choses ici" déclare-t-il sur le site du club.

Avant de poursuivre : "Je suis content de notre préparation et de ce que les garçons ont montré dans l'envie, la structure, et l'intensité. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif de la compétition. La manière dont on a joué en fin de saison dernière était positive et doit nous pousser vers l'avant".

Le maintien avant tout ?

Pour cela, à commencer par ce soir face aux U23 de Genk, Leye pourra s'appuyer sur Nils Schouterden, arrivé cet été du Lierse. Avec plus de 400 matchs de D1A et de D1B dans les jambes, l'ailier gauche de 35 ans sera le relai de l'entraîneur sur le terrain, à l'image de Christophe Lepoint (désormais retraité) la saison dernière.

"Ils me surnomment ‘vieux père’, dans le vestiaire. J’aime bien aider les jeunes mais je devrai, dans un premier temps, me concentrer sur mes propres prestations" tempère-t-il dans la Dernière Heure.