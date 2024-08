🎥 Une minute, et but ! Antonio Nusa emboîte le pas de Loïs Openda et réussit ses débuts avec Leipzig (vidéo)

ūüé• Une minute, et but ! Antonio Nusa embo√ģte le pas de Lo√Įs Openda et r√©ussit ses d√©buts avec Leipzig (vid√©o)



Photo: © photonews

Suis Walfoot d√®s √† pr√©sent sur Instagram! Une minute, et un but. Les d√©buts d'Antonio Nusa avec Leipzig ont √©t√© plus que r√©ussis. En difficulté lors de la première période et mené après trois minutes de jeu au RW Essen, pensionnaire de D3 allemande, le RB Leipzig a répondu, via Benjamin Sesko, puis Loïs Openda (lire ici). Grandissime outsider à la victoire finale en Coupe d'Allemagne, le RB Leipzig, libéré par le deuxième but du Diable, a mis le temps avant de dérouler, en seconde période. Antonio Nusa décisif en une minute avec Leipzig Il a fallu attendre la toute fin de rencontre, et la 84e minute, pour voir le club Red Bull faire le break, via... Antonio Nusa, monté au jeu une petite minute auparavant. Tout juste transféré du Club de Bruges, l'ailier norvégien a déjà fait forte impression, en quelques secondes. Leipzig a inscrit le 1-4 en fin de rencontre, via Xavi Simons, qui avait assisté Nusa sur le 1-3. Nusa. ūüĒ• pic.twitter.com/StMvEmXusr — Fotball Norge (@FotballNO) August 17, 2024



