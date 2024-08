🎥 Nouvelle saison, même Loïs Openda : le Diable Rouge marque déjà et soulage Leipzig en Coupe d'Allemagne (vidéo)

ūüé• Nouvelle saison, m√™me Lo√Įs Openda : le Diable Rouge marque d√©j√† et soulage Leipzig en Coupe d'Allemagne (vid√©o)

Premier match officiel de la saison pour le RB Leipzig, et premier but pour Lo√Įs Openda. En Coupe d'Allemagne, l'attaquant des Diables a permis aux siens de prendre l'avantage dans une rencontre plus compliqu√©e que pr√©vu.

Le RB Leipzig a fait de la Coupe d'Allemagne un objectif majeur. Mais, après deux petites minutes, le RW Essen, pensionnaire de troisième division allemande, ouvrait le score. Réponse rapide de Leipzig, avant le quart d'heure de jeu, via Benjamin Sesko. Mais l'un des outsiders pour les différents trophées domestiques ne parvenait pas à faire la différence, avant de compter sur son buteur maison. Premier match officiel de la saison, et premier but pour Loïs Openda avec le RB Leipzig Loïs Openda, encore et toujours. Auteur de près de trente buts toutes compétitions confondues la saison dernière, le Diable veut faire encore mieux, et ne perd pas de temps. Cinq minutes avant le retour aux vestiaires, il a permis au RB Leipzig de prendre l'avantage et de pousser un ouf de soulagement dans cette rencontre. ūüá©ūüᙂöĹÔłŹ | (#DFBPokal) Loïs Openda (goal) vs RW Essenpic.twitter.com/nSTLO6ARcQ — Belgian Players ūüáßūüá™ (@BelgianPlayers) August 17, 2024