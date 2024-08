Anderlecht a tenté le coup pour un milieu de terrain...mais a directement été recalé !

Anderlecht avait manifesté de l'intérêt pour Fidel Ambriz, un milieu de terrain défensif mexicain de 21 ans. Le président du Club Leon a révélé cela et a immédiatement précisé qu'il avait catégoriquement refusé l'offre.

Fidel Ambriz est un solide milieu de terrain mexicain du FC León. Sa valeur sur le marché est déjà estimée à 4,5 millions d'euros, mais Jesper Fredberg a dû soumettre une offre bien en dessous de cela si l'on en croit les déclarations du président Jesús Martínez.

Il y a eu des contacts avec Anderlecht, mais aucun accord n'a été conclu. "Ils sont le type de club qui veut acheter des joueurs à bas prix et les revendre à d'autres clubs européens à des prix exubérants", a déclaré Martínez.

Le fait qu'Anderlecht, après Niklas Dorsch, envisage encore un milieu de terrain défensif, montre qu'ils cherchent encore à renforcer ce poste.

Pourtant, ils ont déjà Mats Rits à ce poste, mais celui-ci n'est pas toujours aussi précis dans la construction du jeu. Jesper Fredberg veut aussi de la concurrence pour le milieu de terrain défensif, car il n'en a pas actuellement.

Les négociations avec Augsburg pour Dorsch n'ont pas abouti non plus. Cela montre une fois de plus que Fredberg doit actuellement travailler avec des moyens très limités.