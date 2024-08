Roméo Lavia même pas dans le groupe avec Chelsea : voici la raison de son absence

Titulaire contre Manchester City lors de la première journée, Roméo Lavia ne figure pas dans le groupe de Chelsea pour le déplacement à Wolverhampton, ce dimanche. Le jeune joueur belge est légèrement blessé.

Le noyau de Chelsea est composé de plus de quarante joueurs, et se faire une place au soleil ne sera pas facile. De mauvaises prestations, des absences, et les prétendants ne manquent pas.

Roméo Lavia est toutefois dans le bon wagon, et a commencé cette saison de Premier League dans la peau d'un titulaire avec les Blues, contre Manchester City.

Mais ce dimanche, surprise. Le jeune médian défensif belge ne figure même pas sur la feuille de match pour le déplacement de Chelsea à Wolverhampton.

Légère blessure pour Roméo Lavia avec Chelsea

Son entraîneur, Enzo Maresca, s'est exprimé sur la raison de sa blessure au micro de Sky Sports. "Roméo souffre d'une légère blessure aux ischios et est préservé. Il n'y a aucun gros souci."

De la précaution, donc, pour un joueur qui a été énormément blessé la saison dernière. Cette saison, Roméo Lavia devra trouver le moyen d'enchaîner avec les Londoniens.