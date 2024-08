Tensions à l'Union Belge : un ancien du Club de Bruges était tout proche d'épauler Domenico Tedesco mais a...lui-même retiré sa candidature

L'été est agité à l'Union Belge. Après l'affaire Courtois et l'Euro décevant, la volte-face de Vincent Mannaert pourrait laisser des traces.

L'Union Belge est sous le feu des critiques depuis quelques mois. Résultats décevants, dettes croissantes, il y a peu de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent ces derniers temps. Il s'était avéré que Vincent Mannaert était toutefois prêt à signer un contrat de deux ans avec la fédération.

D'après Sporza, l'ancien CEO du Club Bruges aurait alors eu pour mission de "restructurer" le fonctionnement sportif au sein de la fédération. Il devait également collaborer étroitement avec le sélectionneur Domenico Tedesco pour préparer la Coupe du Monde 2026.

Jeu de dupes à la fédération

Il se dit que Mannaert aurait également souhaité travailler à un tarif préférentiel pour la fédération. À la RBFA, cela semblait bien entendu idéal. C'est ainsi que le CEO Piet Vandendriessche et son Head of Sports Peter Willems se sont entretenus avec Mannaert. Cependant, le dossier a stagné et a même périclité, faute d'accord. Mannaert a lui-même retiré sa candidature, pour une raison spécifique.

Mannaert aurait souhaité ne pas devoir rendre de comptes au chef des sports Peter Willems. Ce qui était contre l'avis du CEO Piet Vandendriessche. En compromis, Mannaert a alors proposé de travailler sous les ordres du comité sportif, où siègent les deux hommes. Mais le mal était fait, la manoeuvre a été perçue comme une tentative des clubs professionnels de s'immiscer dans la politique entourant les Diables Rouges.