Les travaux de Tedesco : la grande lessive de la "génération dorée", pas pour tout de suite ?

Ce vendredi, Domenico Tedesco va rendre publique une sélection très attendue. Au moins 23 noms, probablement un peu plus... mais surtout, du changement.

La meilleure chose que Domenico Tedesco puisse faire ce vendredi, c'est de surprendre. Faire en sorte que le "sujet du jour" ne soit plus l'annonce fracassante (même si pas surprenante) de Thibaut Courtois, la situation compliquée en coulisses de l'Union Belge (lire ici) ou son "évaluation" qui n'en est pas vraiment une.

Si Tedesco arrive avec une liste de 23 noms sans frissons et au sein de laquelle les vieux de la vieille paraissent laissés dans leur confort, il risque fort de se mettre pour de bon le public à dos. Tout le monde a constaté le besoin de renouvellement, et beaucoup ont été surpris du conservatisme du sélectionneur à l'Euro 2024. Il faut un retour à ce que Domenico Tedesco faisait de mieux à son arrivée : surprendre. Faisons le point, ligne par la ligne...

Gardiens de but : Casteels sera confirmé, un jeune appelé ?

Tedesco devrait à nouveau appeler 4 gardiens de but, sauf surprise. Koen Casteels sera là et sera numéro 1, Matz Sels sera confirmé comme n°2 après avoir débuté la saison de bonne manière (un but en 2 matchs).

© photonews

Mais derrière, c'est le flou. Vandevoordt ne joue pas à Leipzig, Bodart ne joue pas au Standard. Thomas Kaminski n'a joué qu'un match et demi avec Luton Town. Il pourrait être le n°3, mais en cas de 4e gardien appelé, tout reste possible. Les meilleurs gardiens (belges) du championnat à l'heure actuelle, ce sont probablement... Colin Coosemans, Tobe Leysen et Matthieu Epolo. Mais voir Maarten Vandevoordt, considéré comme le futur n°1, enfin humer l'air de l'équipe A serait probablement plus logique.

Gardiens de but : Casteels, Sels, Kaminski, Vandevoordt

Défense : Meunier, seul vétéran du groupe ?

Son retour pour l'Euro 2024 s'est mué en petite catastrophe, bien malgré lui et Tedesco. Mais Thomas Meunier est depuis revenu à un meilleur niveau encore qu'à Trabzonspor et on imagine mal le sélectionneur le laisser de côté.

© photonews

C'est plus compliqué pour Timothy Castagne. Auteur d'un Euro à peine passable, il n'a pas joué une minute cette saison et Meunier pourrait donc lui passer devant. Côté gauche, Maxim De Cuyper doit enfin obtenir sa chance ; Arthur Theate pourrait glisser dans l'axe suite à la retraite internationale de Vertonghen.

La vraie question, c'est ce qu'implique cette retraite et la plus que probable fin de parcours de Witsel pour la défense. Koni De Winter ne peut plus être laissé de côté. Si Ameen Al-Dakhil est rétabli, il sera là aussi, auréolé de son beau transfert à Stuttgart, mais son manque de rythme pourrait remettre son retour à plus tard.

Défenseurs : Theate, De Cuyper, Faes, Debast, De Winter, Castagne, Meunier

Milieux de terrain : Roméo Lavia encore blessé au pire moment

On s'attendait à ce qu'il devienne enfin le patron de l'entrejeu des Diables, mais Roméo Lavia risque fort d'être absent après sa petite alerte aux ischios ce week-end. Tedesco pourrait cependant l'appeler en espérant un rapide retour sur pied.

© photonews

Pour le reste, en plus du duo Onana-Tielemans, c'est le flou : Orel Mangala était sur le banc lors du dernier match de Lyon, Arthur Vermeeren ne joue absolument pas, pas plus qu'Aster Vranckx qui n'a plus rien à faire dans le groupe. Arne Engels pourrait être l'une des surprises. Reste une grosse question : quid de Kevin De Bruyne ? À quelques jours de l'annonce de la sélection, ce serait un véritable séisme s'il annonçait maintenant qu'il arrête l'équipe nationale ; partons donc du principe que KDB sera bien là.

Milieux de terrain : Onana, Tielemans, De Bruyne, Mangala, Lavia, Engels

Ailiers et attaquants

L'absence "choc" de la sélection sera peut-être Romelu Lukaku. Sans la moindre minute depuis l'Euro, il arriverait totalement hors-forme et dans la dernière ligne droite d'un mercato crucial pour lui : ce ne serait pas lui rendre service de l'appeler, à supposer même qu'il continue les Diables.

© photonews

Sur les ailes, il y aura du nouveau, c'est presque certain. Parions sur l'arrivée de Mika Godts, insaisissable avec l'Ajax Amsterdam, aux dépens d'un Yannick Carrasco qui a épuisé tout son crédit et doit laisser sa place aux jeunes. Ne rêvons pas concernant une éventuelle absence de Leandro Trossard, qui sera là.

En plus des classiques Bakayoko, Doku, Lukebakio et Openda, espérons qu'enfin, Charles De Ketelaere soit là et surtout joue, voire commence un match. Le contraire serait une aberration. Et comme autre "wildcard", mettons une pièce sur la sensation de Serie A, Samuel Mbangula...

Attaquants : Openda, De Ketelaere, Bakayoko, Doku, Trossard, Lukebakio, Godts, Mbangula