Du jamais vu : Domenico Tedesco fait son mea culpa après l'échec de l'Euro

Domenico Tedesco a annoncé aujourd'hui sa sélection pour les matchs de la Ligue des Nations contre Israël et la France. Mais avant tout, il voulait d'abord faire une évaluation de l'Euro. Tout à fait honnête, il a surtout fait son mea culpa.

C'était une initiative...de Tedesco lui-même. "Beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines. Le 16 juillet, j'ai présenté l'évaluation à notre PDG Piet Vandendriessche", a commencé Tedesco. "Je l'admets : le résultat est toujours le plus important et tout a mal commencé en perdant ce premier match contre la Slovaquie."

"C'était le premier match sous ma direction que nous avons perdu. Et pour être honnête, j'aurais préféré perdre un match amical ou de qualification. Malheureusement, ça ne se commande pas. Puis est venu ce troisième match contre l'Ukraine, qui est devenu un match clé."

Les critiques après ce match nul étaient sévères, surtout parce que les Diables Rouges ne jouaient plus pour la victoire à la fin. "Nous voulions gagner ce match, mais ce n'est pas ce que nous avons vu sur le terrain. Minute après minute, j'ai vu les têtes devenir de plus en plus lourdes. C'était la première fois que nous perdions notre chemin en un an et demi."

"Le sentiment n'était pas bon. Nous n'avions pas d'occasions et nous n'étions pas assez courageux. C'est de ma faute. J'aurais dû trouver de meilleurs mots à la mi-temps. Je le ferais maintenant différemment et ferais un discours différent."

Nous nous sommes trop adaptés contre la France

"Ma conférence de presse après ce match n'était pas nécessaire pour parler de la police de Stuttgart. Je ne le ferais plus maintenant. C'était la première fois que la préparation n'était pas facile. J'avais le sentiment que je devais faire quelque chose, protéger l'équipe. Et alors le sentiment s'est installé que Tedesco ne se concentrait pas sur ce qui est nécessaire. Ce match a changé trop de choses."

"Nous avions trois ou quatre jours pour préparer la France. La France reste la France. Ils étaient meilleurs. Je les ai analysés avec mon équipe. Et lorsque vous jouez contre une équipe aussi forte, vous essayez de vous y adapter. Mais nous nous sommes trop adaptés."

"Ce n'était pas le pressing que nous sommes habitués à faire. Nous devons rester concentrés à 80 % sur nous-mêmes afin que l'adversaire doive s'adapter à nous... Nous avons commis des erreurs et c'est ma responsabilité", a conclu Tedesco.