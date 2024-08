Franky Vercauteren a-t-il interféré dans le travail de Domenico Tedesco ?

Sauf gros retournement de situation, Franky Vercauteren ne prolongera pas son bail à l'Union Belge et laissera donc Domenico Tedesco orphelin. Le sélectionneur est revenu sur sa collaboration avec le directeur technique de l'Union Belge.

Il y a encore eu du mouvement à l'Union Belge ces dernières semaines, comme souvent depuis l'arrivée de Domenico Tedesco. Et ça n'est pas fini : on s'attend à ce que Vincent Mannaert intègre l'organigramme, et à ce que Franky Vercauteren s'en aille.

"Ce qui m'intéresse, c'est d'être en charge du sportif. J'ai travaillé en Russie et en deux ans là-bas, j'ai eu deux directeurs sportifs et 3 CEO. Je suis habitué à ça", relativise Domenico Tedesco quand le sujet est évoqué en conférence de presse. Mais le sélectionneur pointe tout de même un bémol : "Si vous regardez les équipes qui ont du succès, elles ont un point commun : la stabilité".

© photonews

Et ça, ce n'est pas pour tout de suite. Tedesco ne se réjouit pas du départ de Vercauteren : "Ma relation avec lui est excellente. Ca ne veut pas dire qu'on ne se dit que des mots doux. Nous nous sommes beaucoup disputés, mais Franky est l'une des personnes qui peuvent vraiment me juger", affirme le Germano-Italien.

Vercauteren a évalué Tedesco

"Il est présent à chaque session, chaque entraînement. Cela ne veut pas dire qu'il influence mes décisions, comme j'ai pu le lire", lance Tedesco ensuite. "J'ai pu lire qu'il avait réclamé un plan plus défensif contre la France. Absolument pas. Je lui ai présenté le plan, et il n'a pas interféré. Je prends la responsabilité des choix", affirme le sélectionneur.

"Bien sûr, il va me dire : "Je ne ferais pas ça, je ferais plutôt ça", mais c'est de l'honnêteté. Il m'a également soumis une évaluation après l'Euro, et ce n'était pas que positif. Franky m'a dit des choses et j'ai reconnu qu'il avait raison. Il est capable de me juger", détaille Domenico Tedesco.

Le duo risque donc fort de se séparer, et l'entraîneur des Diables n'en est pas ravi. "J'ai toujours dit qu'il était important, je le respecte beaucoup. En tant qu'humain, et que connaisseur du football. Je ne peux que grandir à ses côtés. C'est mon opinion à son sujet, et s'il part, ça ne changera pas".