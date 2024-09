Pas d'Eckert au Standard, mais Ivan Leko aura bien son attaquant : il débarque d'un autre club de Pro League !

Changement de situation de dernière minute au Standard : Denis Eckert Ayensa, qui devait rejoindre Sclessin, ne viendra pas. Mais les Rouches vont tout de même attirer un nouvel attaquant !

Surprise ! Alors que tout le monde s'attendait à voir Denis Eckert Ayensa débarquer en prêt depuis l'Union Saint-Gilloise, c'est finalement un autre attaquant qui devrait rejoindre le Standard en cette fin de mercato. L'attaquant hispano-allemand ne viendra pas, révèle Sacha Tavolieri, spécialiste du marché des transferts.

En effet, c'est finalement un autre attaquant qui devrait rejoindre le Matricule 16, et non des moindres : Andi Zeqiri (25 ans), surnuméraire à Genk et pour qui le Racing cherchait une solution ces derniers jours. Récemment, La Dernière Heure révélait que Zeqiri avait refusé Charleroi.

L'international suisse (11 caps) aurait donc finalement préféré rejoindre le Standard. Si la DH précise que le Standard garde le dossier Eckert ouvert, c'est bien Zeqiri qui aurait la préférence du club liégeois désormais. L'attaquant genkois serait à Liège pour finaliser le dossier et aurait passé sa visite médicale.

Le Standard aurait négocié un prêt avec option d'achat pour le buteur du KRC Genk, qui est estimé par Transfermarkt à 3,5 millions d'euros et est encore sous contrat dans le Limbourg jusqu'en 2026.

Andi Zeqiri était arrivé à Genk en septembre 2023 en provenance de Brighton & Hove Albion. La saison passée, il a disputé 37 matchs et inscrit 9 buts toutes compétitions confondues pour le KRC Genk. Il est entré en action à deux reprises cette saison, mais est resté sur le banc lors des deux dernières rencontres.