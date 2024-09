Anderlecht a contacté Praet, qui était enclin à revenir : alors, pourquoi l'ancien Diable Rouge n'est pas de retour au RSCA ?

Dennis Praet aurait pu revenir au Sporting d'Anderlecht en même temps que Leander Dendoncker. Mais la direction bruxelloise a préféré privilégier les jeunes joueurs déjà présents.

Leander Dendoncker est revenu à Anderlecht lors de ce mercato estival, et Dennis Praet aurait pu faire de même. Le milieu offensif a été approché par les Mauves.

Cependant, le club bruxellois a préféré ne pas aller plus loin dans les discussions, malgré l'intérêt du joueur de 30 ans pour un retour au Lotto Park. Et il y a une raison bien claire à cela.

Dennis Praet aurait entravé la progression des jeunes, à Anderlecht

Le RSCA aurait préféré privilégier la progression de Yari Verschaeren, Théo Leoni et Mario Stroeykens, et ne leur ajoutant pas un nouveau concurrent sérieux dans les pattes. Le profil de Praet aurait été évalué comme similaire à ceux de Leoni et Stroeykens, selon le Nieuwsblad.

C'est donc l'Antwerp qui en a profité, sauté sur l'occasion et rapatrié un ancien Diable Rouge en Belgique. L'avenir dira si le RSCA a eu raison, ou non, de faire ce choix osé.