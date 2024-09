Luciano Spalletti taquine les Bleus après sa victoire au Parc des Princes : "Bravo à la France, ils ont été meilleurs que nous pendant 14 secondes"

Ce n'était évidemment qu'une rencontre de Ligue des Nations, mais l'Italie a fait grande impression en terre française, vendredi soir. Une prestation aboutie qui a donné envie à Luciano Spalletti de taquiner légèrement son adversaire, en conférence de presse.

Luciano Spalletti était d'humeur taquine, en conférence de presse, après la victoire de l'Italie sur la pelouse du Parc des Princes. Les Français avaient pourtant mené après moins de 15 secondes de jeu, via Bradley Barcola, puis ont vu les Italiens en planter trois après la demi-heure de jeu.

"Bravo à la France, ils ont été meilleurs que nous pendant 14 secondes. On a très bien préparé la rencontre. On a fait le match qu'on devait faire. On a su réagir après le 1-0. Ce qui était important, c'est être une équipe."

L'Italie a le sentiment d'avoir gagné plus qu'un simple match de Ligue des Nations

La pique est envoyée, mais l'idée du sélectionneur italien se laisse aisément comprendre. Après un Euro décevant et une période plus difficile, l'Italie a le sentiment, avec cette victoire, de revenir sur le devant de la scène.

"Ce qui a changé depuis l'Euro ? La condition physique est différente, les joueurs sont frais. On a trouvé des jeunes joueurs qui ont envie de montrer leur niveau. Quand j'ai repris cette équipe, j'avais le sentiment de pouvoir construire un groupe solide, et les quelques défaites n'ont rien changé."

Spalletti a aussi pu compter sur un nouvel homme fort au milieu de terrain : Sandro Tonali, de retour d'une longue suspension, qui a livré un match de haute voltige, saupoudré d'une déviation absolument sublime sur l'égalisation de Dimarco. "Il a fait un match magnifique, avec un assist exceptionnel. On a retrouvé un très grand joueur, je n'ai jamais douté le concernant" a conclu le sélectionneur d'une Italie qui se rendra, non pas à Debrecen, mais à la Bozsik Arena de Budapest pour affronter Israël, lundi.