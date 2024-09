Nouvelle peu rassurante pour Genk en provenance d'Amérique du Sud

Les trêves internationales sont toujours un facteur de stress pour les clubs, anxieux de voir leurs joueurs se blesser.

Carlos Cuesta a quitté le Limbourg direction la Colombie, sélectionné pour les deux rendez-vous des Cafeteros contre le Pérou et l'Equateur.



Le joueur du Racing a dû être remplacé à la mi-temps du match contre le Pérou. Il avait un peu plus tôt eu une collision avec un adversaire, ce qui l'a empêché de poursuivre la partie.



La nature et la gravité de sa blessure ne sont pas encore connues. Après la rencontre, le sélectionneur colombien Néstor Lorenzo a indiqué qu'il espère que Cuesta sera de nouveau disponible d'ici mardi. En effet, son remplaçant Yerri Mina est suspendu, ce qui rajoute un peu plus au casse-tête de Lorenzo.

La Colombie a partagé la mise à Lima (1-1) grâce à un but du joueur de Liverpool Luis Diaz, et reste troisième dans cette campagne de qualification pour la coupe du Monde.

L'Argentine reste leader du groupe unique de qualification en zone AmSud devant l'Uruguay. Pour cette prochaine édition du Mondial, les six premiers du groupe obtiendront leur billet. Le septième classé devra passer par un match de barrage.