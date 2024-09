Les Diables doivent réagir, et vite : voici pourquoi la suite de la Ligue des nations pourrait avoir de lourdes conséquences

Les deux premières journées ont livré leurs verdicts en Ligue des nations. Il reste encore quatre matchs à disputer pour les Diables Le format du championnat a quelque peu changé, ce qui rend encore plus crucial d'atteindre le top 2 de leur groupe.

Jusqu'à récemment, seuls les vainqueurs de groupe passaient au tour suivant, mais à partir de cette édition, mais le règlement a évolué. Les deuxièmes classés passent également, tandis que terminer troisième signifie jouer un barrage.

Si les Diables Rouges se classent premiers ou deuxièmes de leur groupe, ils sont assurés d'une place en quarts de finale en mars 2025 et ont également la possibilité de se qualifier pour la phase finale, le Final Four, en juin.

Le chemin vers la Coupe du Monde 2026 a déjà commencé

Et aussi avec les yeux rivés sur la Coupe du Monde 2026. Seize pays européens pourront participer à cette compétition qui réunira 48 équipes : les douze vainqueurs de groupe des poules de quatre ou cinq équipes.

Les quatre derniers tickets seront attribués à l'issue de barrages entre les deuxièmes de ces groupes mais aussi les quatre meilleurs vainqueurs de groupe de Ligue des nations qui n'auront pas fini dans les deux premiers de leur groupe de qualification. Cela avait notamment permis à la Pologne, à l'Ukraine et à la Géorgie de disputer l'Euro 2024.

© photonews

Le calendrier des qualifications pour la Coupe du Monde sera aussi impacté : si les Diables se qualifient pour le Final Four de la Ligue des nations, ils disputeront ses six matches de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre septembre et novembre, dans un groupe de quatre. Si la Belgique perd en quarts de finale de la Ligue des nations ou si elle dispute les barrages de la compétition après avoir terminé troisième de sa poule, elle sera intégrée à un groupe de cinq équipes et débutera ses qualifications pour 2026 en juin.

Après deux journées, les Diables Rouges sont troisièmes de leur groupe de Ligue des nations avec trois points, derrière l'Italie (6) et la France (3), mais devant Israël (0). En octobre, la Belgique se rendra en Italie avant de recevoir la France à domicile. En novembre, ils disputeront un nouveau match contre Israël et accueilleront l'Italie.

© photonews

Réagir après la défaite contre la France est donc important : outre l'aspect financier que représenterait une qualification pour la phase finale de la Ligue des nations (ce ne serait pas du luxe pour les finances de l'Union Belge), il y a aussi la perspective de garder son statut de tête de série pour les prochains tirages au sort et ainsi éviter de tomber contre des gros morceaux en phase qualificatives.