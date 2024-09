Yannick Ferrera aborde la suite de la saison avec grande confiance au RWDM : "Peut-être le mercato le plus abouti de ma carrière"

Relégué en Challenger Pro League à l'issue de la saison dernière, Yannick Ferrera veut redresser la barre à la tête du RWDM.

Le RWDM a vécu une saison 2023-2024 cauchemardesque, marquée par la relégation en Challenger Pro League dans la foulée de l'année de la montée.

Arrivé pour les Play-downs, le coach Yannick Ferrera n'est pas parvenu à maintenir le club. Malgré cela, il a décidé de rester à la tête du RWDM.

Avec 7 points en 3 journées de championnat, le RWDM est actuellement 2e de Challenger Pro League. Ferrera espère continuer sur cette lancée.

Ce samedi, ils recoivent le Lierse, club concurrent qui a également bien commencé sa saison. "Avec un 6 sur 9, le Lierse a réalisé une bonne entame de championnat. Ça reste un nom en Belgique, un club qui est à nouveau sur une pente ascendante après une saison difficile, tout comme nous. Un match que nous aborderons comme les autres, avec la même approche", a déclaré Ferrera en conférence de presse - relate La Dernière Heure.

Le coach s'est également montré satisfait du noyau sur lequel il peut compter. "C'est probablement l'un des mercatos les plus aboutis de ma carrière, si ce n'est le plus abouti. Nous avons vendu les joueurs que nous souhaitions et nous avons attiré les profils souhaités. Je nous donne un 9 sur 10 pour ce mercato."