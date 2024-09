Prendre la place de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges ? Un nom bien connu ne ferme pas la porte !

Domenico Tedesco est l'objet de fortes critiques pour son travail en tant que sélectionneur des Diables Rouges. La récente défaite face à la France a de nouveau apporté son lot d'incertitudes.

La Belgique vit une petite crise. Auteurs d'un Euro assez décevant cet été, les Diables Rouges ont de nouveau livré une prestation inquiétante face à la France en Ligue des Nations dernièrement.

Malgré son évaluation récente, qui n'a pas été positive, le sélectionneur Domenico Tedesco a été confirmé jusqu'à la Coupe du monde 2026.

Malgré cela, de nombreuses voix se sont élevées afin de réclamer un successeur. Le nom d'Hein Vanhaezebrouck, qui est désormais consultant, a notamment été cité.

Dans le podcast MIDMID, l'ancien coach de La Gantoise a répondu à évoqué le sujet. "Oui, on entend ça partout. Mais cela n'a pas d'importance."

Une réponse certes très évasive, mais dans laquelle on sent que Vanhaezebrouck ne ferme pas définitivement la porte. "Je veux un travail où je peux me dire : 'Je peux faire ce que je veux. Je veux apporter quelque chose.' Dans tous les cas, je voudrais en tirer le maximum."