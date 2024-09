🎥 Avant de défier l'Union, José Mourinho et Fenerbahce se font retourner par Dries Mertens

Vu le retour des deux clubs aux deux premières places du championnat turc, la rivalité entre Galatasray et Fenerbahce s'est encore accrue ces derniers mois. Les deux rivaux se retrouvaient ce soir dans l'enfer de Fenerbahce, prochain adversaire de l'Union Saint-Gilloise en Europa League.

Ce match au sommet du championnat turc réservait quelques nouvelles têtes par rapport à la saison passée. On pense notamment à l'arrivée de José Mourinho au Fener', mais aussi au passage de Michy Batshuayi chez l'ennemi juré.

Le Diable Rouge n'était pas titulaire : comme la saison passée chez le rival, il est désormais l'attaquant numéro deux dans la hiérarchie, victime de l'arrivée de Victor Osimhen. Dries Mertens était en revanche bien présent dans le onze.

Très en forme, l'ancien du Napoli a encore frappé. Alors que son équipe menait déjà 0-1, Drieske a profité d'une bonne remise de Victor Osimhen pour faire le break. Le Gala a même mené 0-3 chez son rival à l'heure de jeu.

Dries Mertens 2nd goal for Galatasaray but look at the beautiful Assist from Victor Osimhen!! LOOK ATTT đŸ€ŻđŸ€Ż!!



- 2 assists in 2games and counting. The goal 100% is coming. FORZA GALA!



pic.twitter.com/fL1BCzMDEZ