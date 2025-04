Le seul regret de Mehdi Bayat quant au choc wallon concerne les supporters du Standard : "Le match peut être une propagande pour le football"

Le jour du choc wallon est arrivé ! Mehdi Bayat a préfacé la rencontre, espérant qu'elle accouche d'un spectacle positif, tant sur le terrain qu'en dehors.

La présence de certains groupes de supporters a longtemps été un sujet de discussion pour ce Charleroi - Standard. Les Storm Ultras seront finalement de la partie. Dans le camp d'en face, les supporters rouches seront également présents. Mais seuls 650 d'entre eux ont été autorisés à faire le déplacement.

Interrogé par la RTBF, Mehdi Bayat le regrette : "C’est un match important pour les supporters, on regrette d’ailleurs d’une certaine manière de ne pas pouvoir accueillir plus de supporters du Standard. Je me souviens d’une époque où on avait une tribune garnie et remplie. Là ce sera 650 supporters liégeois pour des raisons de sécurité. Cela doit rester la fête du football wallon, j’espère qu’on assistera à un beau spectacle et à une victoire du Sporting".

En refaire une publicité pour le foot wallon

Bayat a vu les attentes changer au fil des saisons : "Au moment de la reprise du club en 2012, certains supporters me disaient qu’ils étaient habitués à jouer le maintien, et que si le club parvenait à se maintenir et à s’offrir une petite victoire contre le Standard ou Anderlecht, ils étaient contents".

Mais avec deux victoires sur les vingt derniers matchs contre le rival régional, ces matchs n'ont pas souvent souri aux Carolos : "Finalement, ces dernières années, on a eu parfois de très bons résultats mais des moins bons contre le Standard. Peut-être que maintenant, on a une vision plus globale. On essaie d’être plus haut au classement et on met peut-être moins d’importance sur ces matches-là. En tout cas, c’est un constat, les chiffres sont ceux qu’ils sont. A nous d’inverser la tendance".

L'administrateur-délégué veut avant tout assister à un beau dimanche de football : "J’espère qu’on verra un beau match de foot, c’est important. Le derby peut être une propagande pour le football, pour le football positif, à partir du moment où les supporters jouent le jeu en tribunes, qu’il n’y a pas de débordements. On a eu des exemples récents avec des matches qui ne se sont même pas terminés. Charleroi veut gagner, on a de l’ambition dans ces play-offs et on veut donner du spectacle".