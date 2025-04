🎥 Pocognoli n'en croyait pas ses yeux : l'énorme raté d'Anouar ait El Hadj au petit rectangle

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 0-3 à La Gantoise, le score aurait même pu être plus lourd. Anouar Ait El Hadj a notamment manqué une énorme occasion.

En ouvrant le score à la demi-heure de jeu, Anouar Ait El Hadj a permis à l'Union de frapper sur sa première occasion. Un réalisme qui a fait plaisir à Sébastien Pocognoli et surtout à Kevin Mirallas, l'entraîneur des attaquants.

Tout le contraire de ce qu'il s'est ensuite passé en début de deuxième mi-temps. Plus à l'aise des pieds, Ait El Hadj a caviardé une magnifique action d'Anan Khalaili sur la droite.

L'Israélien avait conclu son petit pont d'un magnifique centre, qu'il semblait plus difficile de mettre à côté qu'au fond. Et pourtant, sa reprise n'a pas trouvé le cadre.

Le raté du weekend ?

De quoi lui valoir une grosse colère de Sébastien Pocognoli, toujours aussi exigeant, même à 0-3. Avec l'absence de Sofiane Boufal, Anouar Ait El hadj a une belle carte à jouer et s'est d'ailleurs montré assez actif entre les lignes, il faudra toutefois encore bosser à la conclusion. Allô Kevin Mirallas ?

ūü•ú | Le petit pont d’Anan Khalaili méritait que cela se termine en but. ūüėģ‍ūüí®ūü§Ć #GNTUSG pic.twitter.com/OpcLnxWyP7 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 5, 2025

Sans ses ratés des dernières semaines, l'ancien Anderlechtois aurait bien plus que ces 4 buts et 2 assists en championnat...qui font déjà de cette saison la plus prolifique de sa carrière. Où en serait-il avec le sens du but en prime ?