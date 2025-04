Un jeune talent de Pro League met tout le monde d'accord : "Il a l'étincelle d'un génie"

Le KRC Genk réalise une excellente saison. Certains joueurs impressionnent particulièrement et cela n'échappe pas aux entraîneurs des autres clubs.

Genk mettra tout en œuvre dans les semaines à venir pour conquérir son cinquième titre national. Avec la campagne "Strive for Five" les ambitions ont été encore renforcées.

Les Limbourgeois ont bien entamé leurs Play-offs en s’imposant 4-0 contre la Gantoise lors de la première journée. Dimanche, ils affronteront Anderlecht en déplacement.

L’équipe regorge de qualité, et certains joueurs font une impression particulièrement forte. Konstantinos Karetsas est celui sur lequel reposent les plus grandes attentes. Chaque semaine, il démontre son talent sur les terrains belges.

Contre la Gantoise, il avait marqué un superbe but pour ouvrir le score. L’entraîneur de Gent, Danijel Milicevic estime qu'il n'y a pas de plus grand talent que lui en Jupiler Pro League.

"Le but qu'il a marqué contre nous, je ne vois pas beaucoup de joueurs capables de le faire." a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad. "Steuckers peut le faire, Chery, Tzolis, mais à part eux ? Il est déjà international, décisif pour son club et son pays, il a l’étincelle d’un génie et montre une vraie personnalité sur le terrain. Et il n’a que 17 ans…"