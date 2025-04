L'Olympic Charleroi s'impose à Mons...à 8 contre 11, Tubize-Braine assure l'essentiel : une soirée à suspense en D1 ACFF

En D1 ACFF, l'affiche du weekend avait lieu au Tondreau. L'Olympic Charleroi s'y est imposé 0-1 pour conserver la tête du classement.

Battu par l'Olympic lors de la première journée de ces Playoffs, Mons avait à coeur d'accrocher le leader pour relancer la course au titre. Après une première mi-temps assez équilibrée, les deux équipes ont livré un deuxième acte plus mouvementé.

Le tournant de la rencontre intervient dès la reprise avec l'ouverture du score visiteuse signée Mehdi Terki. Mons a alors poussé et a même reçu quelques coups de pouce : l'Olympic déplore deux exclus en trois minutes pour entamer le deuxième quart d'heure.

Les Dragons ont encore intensifié leur pression autour du rectangle des Dogues. Ces derniers ont même été réduits à huit dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire. Malgré les assauts répétés vers le but d'Adrien Saussez (un ancien protégé du Tondreau), Mons s'incline et manque l'opportunité de refaire son retard sur le haut du classement.

Tubize et Virton tiennent le rythme

De leur côté, les Carolos ont été bien inspirés de défendre leur but d'avance jusqu'au bout, car Tubize-Braine s'est également imposé. Les Brabançons ont fait la différence après deux minutes seulement du côté de Rochefort et ont conservé leur avantage, confortés par l'exclusion de Gaëtan Gall dans le camp des locaux. Tubize reste ainsi à deux points de l'Olympic.

Dans le troisième match comptant pour les Playoffs d'accès à la D1B, Virton a pris la mesure de Stockay. Les Gaumais ont dû attendre la deuxième mi-temps via Liamine Mokdad, car en première, les Liégeois avaient très rapidement répondu à l'ouverture du score de l'Excel. Virton revient ainsi à un point de la troisième place de Mons.

Enfin, les U23 du Sporting Charleroi et Tournai ont partagé en Playdowns, le cinquième résultat du genre en cinq rencontre pour les Tournaisiens, menés après deux minutes et l'ouverture du score de Nathan Okumu. Les visiteurs sont revenus sur un penalty converti par Malory Destrain (1-1, score final). De quoi leur permettre de prendre provisoirement un point d'avance sur Binche et le SL 16 en bas de classement.