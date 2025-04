5-1 et maintenant 0-3, l'Union frappe fort avant de recevoir Anderlecht : le message de Sébastien Pocognoli au Sporting

L'Union Saint-Gilloise a débuté ses Playoffs en force. De bon augure avant le derby bruxellois du weekend prochain.

Avec huit buts inscrits en deux matchs, l'Union a beaucoup mieux commencé ses Playoffs que les dernières saisons. Et encore, les chiffres auraient dû être plus lourds encore avec un peu plus de réalisme dans le rectangle gantois.

"On nous a beaucoup comparés aux équipes des années précédentes, mais on écrit notre histoire cette année. On commence par un six sur six, c'est un bon début. On s'est mis dans le confort avec ces trois buts en première mi-temps", déclare Sébastien Pocognoli au micro de DAZN.

Il regrettait tout de même ce manque d'efficacité devant le but, en particulier dans le chef d'Anouar Ait El Hadj, auteur du raté du weekend en début de deuxième mi-temps : "Il faut être décisif en Playoffs, je suis content du match d'Anouar, mais il faut qu'il soit plus décisif".

"On sera au rendez-vous"

Les deux victoires sont toutefois une excellente entrée en matière avant la réception d'Anderlecht samedi prochain : "On a de bonnes bases pour le derby de la semaine prochaine. C'est toujours un match spécial pour les supporters et le club dans son ensemble, on sera au rendez-vous".

Lors du premier match entre les deux équipes au Parc Duden, l'Union n'affichait pas encore son niveau actuel, le derby s'était conclu sur un match nul. Mais quelques mois plus tard, il n'y avait pas eu photo entre les deux rivaux au Lotto Park à l'occasion de la victoire 0-2 des Saint-Gillois.