Pep Guardiola va devoir trouver une solution : "J'aimerais qu'il soit là mais c'est comme ça"

Manchester City est touché par les blessures dans ce début de saison. Celle de Rodri, surtout, va faire très mal.

C'est LE coup dur de ce début de saison à Manchester City. Lors du choc contre Arsenal, Rodri, le métronome de l'entrejeu mancunien, est sorti sur civière. On savait que le verdict serait terrible, et il l'est : l'Espagnol souffre d'une rupture des ligaments croisés et sa saison est d'ores et déjà terminée.

Une blessure qui survient juste après la fermeture du mercato estival : Manchester City va donc devoir attendre janvier pour aller chercher la perle rare qui devra faire le job en son absence. Et Pep Guardiola ne cache pas qu'il faudra trouver une solution.

"Vous allez me le demander à chaque fois et ma réponse sera toujours la même : bien sûr que ça fait mal de perdre Rodri et qu'il nous manquera", lance Guardiola dans des propos relayés par le Daily Mail. "Son physique, sa présence... Je sais bien qu'il nous manquera".

Ce n'est d'ailleurs pas la seule absence que déplore ManCity : Kevin De Bruyne, notamment, est encore absent. "Je préférerais avoir Rodri à nos côtés, je préférerais qu'on puisse compter sur Kevin, sur Oscar Bobb, sur Nathan Aké... Mais c'est comme ça".

Ce sera au Catalan de trouver les solutions en attendant. Contre Newcastle United, Manchester City a partagé, et Guardiola a dû bricoler. "Je ne peux pas en vouloir aux joueurs alignés. J'ai dû trouver une solution en l'absence de Rodri", reconnaît-il.