Très mauvaise nouvelle pour Genk : un cadre absent de longues semaines

Le week-end dernier, le KRC Genk a battu Malines de justesse. Les Limbourgeois ont toutefois vu leur défenseur Carlos Cuesta se blesser, et le verdict pourrait être sévère.

Le KRC Genk reste solide leader de Jupiler Pro League avec sa victoire in extremis contre Malines le week-end dernier, acquise via un doublé de Hyeon-Gyu Oh monté au jeu. Mais durant la rencontre, Thorsten Fink a cependant vu l'un de ses cadres se blesser.

Carlos Cuesta a en effet dû quitter le terrain blessé juste avant la mi-temps. Il a été remplacé par Matte Smets. Le Colombien s'était effondré sans contact apparent avec un autre joueur, ce qui n'est jamais bon signe. Et selon Het Belang van Limburg, il devra rester sur la touche pendant un certain temps.

Cuesta souffrirait en effet d'une déchirure au mollet, selon les résultats de l'IRM. On ignore précisément le nombre de matchs que manquera le Limbourgeois, mais cela se comptera en semaines.

Il manquera en tout cas le match de ce week-end contre le KV Courtrai, ainsi que les matchs internationaux avec la Colombie. Matte Smets retrouvera donc sa place de titulaire le week-end prochain.

Carlos Cuesta a disputé 3 matchs cette saison pour le Racing Genk, et inscrit un but. Il n'avait que récemment retrouvé une place de titulaire, après avoir manqué le début de saison.