🎥 Déjà la bourde de l'année en Angleterre, dans un match à l'importance capitale : "Je n'ai jamais vu ça en trente ans de carrière"

La saison vient seulement de débuter, en Angleterre et partout en Europe, mais le portier de Leeds United, Illan Meslier, a probablement déjà réalisé la bourde de la saison, au pire moment pour son équipe.

C'est une rencontre au sommet qui lançait la neuvième journée de Championship, la deuxième division anglaise, ce vendredi soir. Une affiche entre Sunderland et Leeds, deux anciens pensionnaires de Premier League qui visent la remontée.

Au Stadium of Light, ce sont les locaux qui prennent les commandes dès les dix premières minutes, mais Leeds répond, par deux fois, et mène alors à l'heure de jeu : 1-2.

Troisième et en déplacement chez le leader, Leeds pense tenir une magnifique opération dans la course à la montée et est sur le point de réaliser un superbe coup sur le plan comptable.

C'était sans compter sur ce qui est peut-être déjà la bourde de la saison, Outre-Manche, en tout cas, réalisée par Illan Meslier, le gardien de Leeds. Sur un ballon complètement anodin, le Français de 24 ans se troue complètement et permet à Sunderland d'égaliser, alors que l'on dispute la... 98e minute de la rencontre. 2-2, score final.

"Je n'ai jamais vu ça en trente ans de carrière. Se battre, tenir la victoire, puis ça... C'est déchirant, pour Illan comme pour nous. Il est maintenant inconsolable, en larmes dans le vestiaire. Il va lui falloir un certain temps pour digérer cette erreur" commentait son entraîneur, Daniel Farke, selon les dires de Sky Sports. Une bourde qui pourrait avoir de grosses conséquences au décompte final.