Après Tedesco, c'est désormais Didier Deschamps qui se retrouve dans l'embarras : "Le plus important, c'est l'intérêt du joueur"

La Belgique accueillera l'Equipe de France le 14 octobre prochain en Ligue des Nations. Les Bleus seront sans Kylian Mbappé.

Domenico Tedesco a dévoilé sa liste pour les deux prochaines rencontres de la Ligue des Nations face à l'Italie (10 octobre) et la France (14 octobre) vendredi dernier.

Deux absences notables dans cette sélection : celles de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Les deux cadres du noyau se concentrent sur leur remise en forme.

Avec la France, Didier Deschamps se retrouve dans une situation un peu similaire. Kylian Mbappé met en effet la priorité sur sa saison avec le Real Madrid et sera absent des prochains matchs des Bleus.

Didier Deschamps, sur le site de la FFF, s'est exprimé quant à cette situation. "Le postulat de départ, c’est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier que l’employeur c’est le club, pas la fédération."

"Le plus important c’est l’intérêt du joueur, je sais très bien qu’il ne va pas aller contre son club, il n’a pas envie d’aller contre la sélection non plus", a continué Deschamps, qui ne compte pas faire un "cas" Mbappé. "De tout temps, les clubs ont été réfractaires à ce que le joueur puisse aller en sélection et prendre des risques. Je ne suis pas là pour prendre des risques."