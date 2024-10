Radja Nainggolan proche de la retraite ?

Radja Nainggolan est sans club depuis un certain temps. Après la fin de son aventure avec le Bhayangkara FC en Indonésie, l'incertitude règne autour de son avenir.

Radja Nainggolan est resté très discret ces derniers temps. La saison dernière, il jouait encore pour le Bhayangkara FC en Indonésie, mais il est actuellement sans club. Toutefois, il n’a pas encore pris sa retraite.

"Non, non, je continue de chercher", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad. "Si je ne trouve rien d'ici quelques semaines, je pourrais peut-être arrêter. Mais je ne me suis pas fixé de date limite."

En attendant, il s’occupe en jouant au padel et au mini-football. Il espère qu’un club viendra frapper à sa porte, mais il n’a pas reçu beaucoup d'offres jusqu'à présent.

Nainggolan côute trop cher ?

"Je pense que beaucoup de clubs pensent simplement que je suis trop cher. Je ne vais pas jouer gratuitement, mais 300 000 euros par an, ce n’est pas un salaire exagéré, non ?"

Cependant, il n'a plus vraiment besoin du football pour vivre : "J'ai amassé un joli capital avec le football, donc non, pas vraiment. Mais ce qui me manque, c'est la routine quotidienne. Être sur le terrain. Rigoler avec les gars. J'adore toujours autant jouer."