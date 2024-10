"Tedesco, démission" : les critiques pleuvent sur le sélectionneur....mais sont-elles toutes justifiées ?

Au lendemain d'une nouvelle défaite face à la France, la pression s'accentue sur le sélectionneur des Diables Rouges, Domenico Tedesco. Les supporters ont réclamé sa démission ce lundi soir. Mais est-il le seul responsable ?

Les supporters des Diables Rouges attendaient une réaction de la part de leur équipe nationale ce lundi soir face à la France. Plus qu'une volonté de survivre dans ce groupe de Ligue des Nations, il fallait également se rassurer et, enfin, battre les Bleus.

Cela ne s'est, malheureusement, une nouvelle fois pas déroulé comme espéré. Les Belges ont livré une belle prestation en première mi-temps, avant de disparaitre en seconde et de s'incliner.

Alors que le score était de 2-1, que la France venait d'être réduite à 10 et qu'il restait 10 bonnes minutes de jeu, les supporters présents dans le stade Roi Baudouin ont entonné des "Tedesco, démission".

Domenico Tedesco, cible de très fortes critiques

Un fait très exceptionnel, extrêmement rare dans le football de sélection. Il semblerait que le ras-le-bol autour des Diables Rouges soit généralisé.

Ce qui est, soit-dit en passant, compréhensible au vu des derniers résultats et du contexte entourant les Diables et leur nouvelle génération.

Certes, attendre une victoire face à la France était une exigence très forte. Mais comme l'ont justement dit les commentateurs de RTL Sport après la rencontre, Tedesco "devait se sortir d'une situation qu'il a lui-même créée".

Car bien sûr que le sélectionneur a des choses à se reprocher. Depuis le début de l'Euro et les matchs qui ont suivi, on sent que quelque chose ne tourne pas rond : des choix discutés et discutables dans la sélection, un plan de jeu parfois aventureux voire à la limite de l'aléatoire, des compositions expérimentales et des changements qui n'apportent très souvent rien.

Rajoutez à cela le conflit avec Thibaut Courtois, l'affaire des passe-droits avec Lukaku et De Bruyne,....Oui, Tedesco est sous pression à juste titre. Cependant, tout lui mettre sur le dos serait bien trop facile.

Tout mettre sur le dos du sélectionneur serait bien trop facile

Rappelons les bases : Tedesco se trouve dans une période de transition...qui semble se prolonger. L'échec cuisant de la Coupe du monde 2022 a permis à tout le monde de prendre conscience d'une chose : la génération dorée, c'est terminé. Depuis, de très nombreuses figures iconiques de cette période ont pris leur retraite ou sont devenues trop âgées pour être à nouveau sélectionnées.

Chargé de la reconstruction en profondeur d'un effectif, Tedesco doit encore naviguer entre deux eaux : les jeunes en pleine éclosion, et les joueurs expérimentés. Sauf que les uns ne progressent pas, pour la plupart, aussi vite que prévu ; et que les autres connaissent de grosses périodes de creux.

Son travail se retrouve alors encore plus compliqué. Si les qualifications pour l'Euro avaient laissé entrevoir de belles choses, le parcours en Allemagne a révélé un groupe malgré tout peu soudé, comme si l'échec de 2022 était encore présent. Dans de telles situations, la stabilité autour de certains cadres aurait fait un bien fou...

Lui demande-t-on trop ?

Dans l'état actuel des choses, on peut lui reprocher beaucoup de choses, même de tenter des joueurs à des positions inhabituelles. Rappelons cependant qu'il n'a pas de matchs amicaux pour faire ces tests ou lancer des jeunes, mais bien des rencontres de Ligue des Nations, qui relèvent d'un certain enjeu et s'enchaînent tous les mois.

Les joueurs ont également leur part de responsabilité. Ceux qui prennent ces matchs par-dessus la jambe, ceux qui ne sont pas performants et qui se cherchent encore, ceux qui font des erreurs. Ce n'est pas lui qui manque le penalty, qui en concède un ensuite, qui n'a pas la main ferme sur le 2e but de Kolo Muani...Bref, ne tirons pas sur l'ambulance. Tout le monde est dans le même bateau, qui tangue actuellement.

La pression, aussi sur le dos de la Fédération

La tâche première de Tedesco pour l'instant et de garder ce groupe le plus soudé possible, malgré tout. Le perdre serait définitivement perdre, dans le même temps, son poste.

Il n'est pas arrivé dans une situation facile, et semble stagner pour l'instant. Même si la réaction face à l'Italie, la première mi-temps face à la France et quelques prestations individuelles (Doku, Tielemans, De Cuyper...) sont des élements positifs sur lesquels se baser pour la suite.

La suite, justement, quelle sera-t-elle ? Il reste deux matchs de Ligue des Nations, où les Diables risquent bien de disputer un barrage. La Fédération, qui ne navigue déjà pas en pleine sérenité et avait prolongé le sélectionneur juste avant le début de l'Euro, se retrouve elle-aussi sous pression. Devrait-elle prendre une décision après les matchs de novembre, ou laisser encore du temps à Tedesco ?