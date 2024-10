"Il fait du bon travail" : Youri Tielemans parle du "Tedesco Démission" et évoque la performance collective

Déçu suite à la défaite de la Belgique face à la France (1-2) ce lundi soir, Youri Tielemans est revenu sur la performance de l'équipe belge et s'est exprimé au sujet de son coach, Domenico Tedesco.

Youri Tielemans a raté un penalty à la 23e minute de jeu, une occasion qui aurait pu donner l'avantage à la Belgique. Une véritable frustration pour le Diable Rouge ! Mais comment évalue-t-il la performance collective ?

Le natif de Leeuw-Saint-Pierre parle d'un manque d'efficacité : "On a bien joué, on s’est créé de bonnes phases de jeu mais on a fauté dans le dernier geste. On pouvait être plus justes. La prestation était positive, on doit retenir ça."

"Ils ont beaucoup de qualités et ils ont su concrétiser leurs actions à des moments importants dans le match. Malheureusement, on ne repart pas avec les trois points, eux oui. Ils prennent leurs distances dans le groupe. Mais la prestation était très positive, on peut aller de l’avant et être fier de ça," explique le joueur au micro de la RTBF.

Le joueur d'Aston Villa a ensuite défendu son coach, vivement critiqué par les fans. Un fameux "Tedesco Démission" a notamment retenti dans le stade : "Si on regarde seulement les points engrangés, on peut dire que c’est négatif. Mais, à part les 30 premières minutes en Italie, on a fait deux bonnes prestations. Pour le reste, on a montré un bon visage, offensivement et défensivement."

"On s’est présenté en tant que groupe, c’est ce qu’on doit retenir. Les supporters ont scandé "Tedesco démission ?" Se baser uniquement sur les résultats, c’est assez cru. Ils ont vu le match, on a fait une bonne prestation donc c’est injuste, il fait du bon travail. C’est à nous de concrétiser nos actions. On a eu deux bons plans de jeu sur ces deux matches, ça n’a rien à voir avec lui," conclut Tielemans.