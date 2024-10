Les "Tedesco démission" ont résonné dans le stade Roi Baudouin : "A un moment, il va falloir que la fédération prenne les choses en main..."

La Belgique s'est inclinée face à la France ce lundi soir. Les supporters présents dans le stade ont réclamé le départ du sélectionneur, Domenico Tedesco.

Bis repetita pour les Belges, qui se sont à nouveau inclinés face à la France. Kevin Mirallas, ancien Diable Rouge, était dépité au coup de sifflet final sur le plateau de RTL Sports.

"Ils ont été menés au score alors qu'ils ont eu les meilleures occasions. Ils sont passés complètement à côté de leur deuxième mi-temps. Il leur a manqué de l'intensité, de la cohésion, plein de choses....On a entendu pas mal de choses venant des tribunes. A un moment, le sélectionneur doit aussi se remettre en question."

Mirallas faisait référence aux "Tedesco, démission", émis en fin de match par certains supporters présents ce soir dans le stade Roi Baudouin.

"Ce n'est jamais agréable d'entendre cela. Etre en sélection nationale, c'est une récompense par rapport au travail fait en club. Je comprends ce message de désamour de la part des fans. Cette nouvelle génération n'arrive pas à gagner certains matchs, alors qu'on en aurait bien besoin", a réagi Johan Walem.

"Pour les joueurs non plus, ce n'est pas évident. Quand on est joueur, on n'aime pas entendre ça. Ils sont ciblés aussi. On le dit depuis un certain temps : il y a des choses qui ne vont pas avec Tedesco. Il reste encore deux matchs (en Ligue des Nations). Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, la Fédération va devoir prendre les choses en main...", a continué Mirallas.