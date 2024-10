Il n'y avait pas que Nusa : Leipzig a fait le forcing pour un autre grand talent brugeois...qui explose depuis le début de saison

En début de saison, le nom de Kaye Furo était relativement inconnu des observateurs brugeois. S'il n'a pas encore joué avec l'équipe première, le jeune attaquant est en train de marquer les esprits en D1B.

A 17 ans, l'attaquant a commencé la saison en force, marquant 7 buts en 5 matchs avec le Club NXT, tout en scorant à deux reprises en Youth League. Même topo chez les U18 belges : 4 buts en 4 sélections.

Samedi dernier, il s'est même assis sur le banc avec le noyau A, en déplacement à Westerlo. Mais Leipzig n'a pas eu besoin de cette ascension fulgurante pour flairer le potentiel.

Het Laatste Nieuws révèle que cet été déjà, les Allemands ont tout tenté pour le recruter. Mais Bruges lui a offert un joli contrat pour le convaincre de rester et doit plus que jamais s'en féliciter.

Kaye Furo est désormais lié aux Blauw en Zwart jusqu'en 2027. Reste à savoir combien il vaudra dans trois ans...et surtout s'il jouera encore au Jan Breydelstadion.

KAYE FURO 🇧🇪🇳🇬(2007) CAPITALIZED ON AN ERROR AT THE BACK TO OPEN THE SCORING WITH A LOVELY GOAL!!!#UYL pic.twitter.com/v2vFmhBK4b