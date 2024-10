Mark van Bommel revient sur son flirt avec Anderlecht : "Il y a eu des contacts, mais..."

Mark van Bommel est toujours sans club depuis son départ de l'Antwerp. Mais il préfère ne pas se précipiter.

Pendant qu'Anderlecht tergiversait quant au successeur de Brian Riemer, le nom de Mark van Bommel était parmi les candidats les plus souvent cités, jusqu'à ce que la direction décide de confirmer David Hubert dans ses fonctions.

L'entraîneur néerlandais le confirme dans le studio du média néerlandais L1 Nieuws, il a discuté avec le Sporting : "Si concrètement que j'ai fait le choix de ne pas y aller. Il y a eu des contacts, mais le moment n'est pas le bon pour moi".

Van Bommel était également lié au Benfica Lisbonne, qui a remercié Roger Schmidt le 31 août. Mais le problème restait le même : "J'aime être un entraîneur qui transmet ses propres idées. Si vous arrivez maintenant, vous dépendez de la situation et vous avez trois, quatre ou peut-être cinq jours avant le premier match".

Pas un pompier de service

Durant sa carrière d'entraîneur, l'entraîneur de 47 ans n'a jamais signé dans un club en cours de saison. "Si vous commencez au début de la saison, vous avez quatre, cinq ou six semaines. Quand je repense aux séries de victoires de début de championnat au PSV, à Wolfsburg et à l'Antwerp... Je trouve toujours ça difficile de débuter en milieu de saison. Si c'est un très grand club, pourquoi pas. Mais si tu as un petit doute, mieux vaut s'abstenir".

Il prendra donc son mal en patience, au moins jusqu'en janvier : "Alors tu as encore une semaine ou deux de préparation. Mais si cela ne se produit pas, cela ne me dérange pas".