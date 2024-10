"Ce n'était pas digne d'Anderlecht" : cet ancien Diable Rouge critique sévèrement les Mauves après leur défaite

Anderlecht s'est effondré collectivement au Jan Breydelstadion, sans qu'aucun joueur ne parvienne à relever l'équipe. L'ancien Diable Rouge Marc Degryse est revenu sur cette défaite des Mauves.

David Hubert n'a pas réussi à marquer des points cette fois-ci avec son dispositif tactique, et Anderlecht a été simplement dépassé : "J'avais l'impression que David Hubert devait intervenir dès la mi-temps avec deux ou trois changements. Il a attendu un quart d'heure de plus," souligne Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Le milieu de terrain d’Anderlecht s'est effondré face à la domination de Vanaken, Jashari et Onyedika. Mais c’est surtout Dendoncker qui a suscité la frustration de Degryse : "En défense... Mes amis, Dendoncker ! C’était un nouveau point bas pour lui et pour Anderlecht."

Degryse s’interroge sur le manque d’enthousiasme de Dendoncker, censé être un leader : "Je ne comprends pas ses difficultés, mais voir aussi peu d’enthousiasme de la part d'un capitaine, c’est frappant. Il a sombré avec le reste de l’équipe. Sa contribution en construction était catastrophique."

Ce n’était pas digne d’Anderlecht

Dendoncker, censé motiver les plus jeunes, a été le premier à baisser la tête : "Il manquait tellement d'énergie. Même son interview après le match, où il admet que le Club avait plus de motivation et de tranchant, était douloureuse. Ce n’était pas digne d’Anderlecht."

Pour Degryse, Anderlecht doit abandonner cette attitude protectrice envers ses jeunes : "Verschaeren en est à sa septième saison professionnelle. Ce n’est plus un débutant. Cette tendance à disparaître et être si absent revient trop souvent. Leoni, même chose. On ne peut pas continuer à les couver sous prétexte qu’ils sont des joueurs du club. Anderlecht doit être plus exigeant. La barre est placée bien trop bas."