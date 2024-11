Charleroi n'avait pas fait d'offre pour ce Carolo qui empile les buts en ce début de saison : "J'avais perdu confiance en moi"

Adriano Bertaccini réalise un début de saison canon avec STVV. Né et formé à Charleroi, il n'a pourtant pas reçu d'offre du Sporting à l'époque.

Le problème à Charleroi, ou du moins l'un des problèmes, est évident : les Zèbres manquent d'un buteur capable d'inscrire 15 à 20 buts sur une saison - et même 10, en vérité. Pourtant, un natif du Pays Noir semble bien parti pour le faire sous un autre maillot : Adriano Bertaccini (24 ans), auteur déjà de 8 buts en 10 rencontres de Pro Leage avec Saint-Trond.

Le nom de Bertaccini revient d'ailleurs très souvent sur les forums de discussion de supporters carolos, frustrés qu'un "gars du pays" ne soit pas venu au Mambourg, où il a été formé. "À l'époque, Charleroi est descendu en D2 et ça a impacté les équipes de jeunes, donc je suis parti à Liège", explique-t-il sur le Gril de la RTBF à ce sujet.

Bertaccini passe alors par plusieurs équipes de jeunes, et ironiquement, c'est loin de Charleroi qu'il va rencontrer... Felice Mazzù, son entraîneur actuel. "Il a mis tout le monde ici en confiance, il m'a appris aussi à me calmer car j'étais un peu un excité", reconnaît l'attaquant carolo. "Ici, tout le monde aime bien Felice : c’est un grand coach, on voit qu’il est le plus expérimenté en D1A".

STVV est arrivé en dernière minute, pas Charleroi

Le parcours de Bertaccini n'a pas toujours été facile : il a parfois été fait de retours en arrière, comme quand il signe en D2 autrichienne, puis doit revenir en D1 Amateurs en Belgique direction Thes Sport. Là, il se relance et signe au FC Liège. "Mais même là, je n'étais plus certain de ma capacité à percer chez les pros. J'avais totalement perdu confiance en moi", révèle-t-il.

Après une excellente demi-saison 2023-2024 à Liège, il signe en D1A lors du mercato hivernal. "Je n'avais pas d'offre jusqu'à la fin du mercato, sauf Zulte Waregem. Puis, j'ai signé à Saint-Trond lors du dernier jour du mercato". Le Sporting Charleroi, donc, ne s'est jamais positionné sur cet enfant du pays qui, depuis, s'impose comme l'un des renards de notre championnat. De quoi avoir des regrets ?