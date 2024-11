Anthony Moris pris pour cible par les supporters de Malines : le gardien réagit...

Alors que l'Union semblait se diriger vers une victoire qui lui aurait fait du bien en championnat, il n'en sera finalement rien. Un incident entre Anthony Moris et les supporters malinois a fait basculer la rencontre.

Ce samedi, l'Union Saint-Gilloise affrontait Malines dans le cadre de la 13e journée de Pro League. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1), mais tout ne s'est pas déroulé dans le calme...

En effet, alors que le score était de 0-1 en faveur des Unionistes, les supporters de Malines ont commencé à jeter des gobelets de bière sur Anthony Moris. Ce qui ne lui vraiment pas plu...

Le match arrêté...

En réponse, le Belgo-Luxembourgeois a décidé de plaquer son maillot rempli de bière contre le coach malinois, Besnik Hasi. La rencontre a donc été temporairement arrêtée trois minutes avant le coup de sifflet final.

À la reprise, Ahmed Touba est parvenu à égaliser pour les Malinois sur corner. La rencontre s'est donc terminée sur le score d'un but partout. Ce résultat a le don de frustrer les Unionistes, qui se voyaient presque déjà remporter la rencontre.



L'Union Saint-Gilloise pointe désormais à la 10e place du championnat. Malines, de son côté, Malines, conforte sa position dans le haut du classement et est 4e avec 21 points, soit 5 de plus que les Bruxellois.