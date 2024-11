Anderlecht veut continuer sur sa lancée : "L'ambition en Europa League ? La gagner, bien sûr"

Anderlecht peut faire un grand pas vers une qualification pour le prochain stade de l'Europa League, en cas de victoire ce jeudi à Riga. David Hubert ne se fixe aucune limite dans cette compétition.

Ce mercredi à Riga, David Hubert et Killian Sardella se sont adressés aux médias avant le match des Mauve & Blanc face au RFS. Une conférence de presse qui se tenait au Daugava Stadions, stade où le récent champion de Lettonie dispute ses matchs de Coupe d'Europe.

Inutile de préciser qu'il y a un immense favori dans ce match : le RSCA réalise pour l'instant un sans-faute en Europa League, et voudra continuer sur cette lancée. "Le secret de notre succès, c'est que tous les joueurs sont impliqués, ce qui est nécessaire avec ce calendrier très chargé", entame David Hubert.

"La mentalité du groupe fait que tout le monde se sent aussi impliqué à chaque match, sur les trois fronts. Peu importe qui joue, l'important est que chacun sache ce qu'il a à faire. La motivation doit être la même à Tubize-Braine ou en Europa League", clame le coach du RSC Anderlecht. Et ce même face à un adversaire sur papier modeste comme RFS.

L'ambition d'Anderlecht en Europa League

"Nous respectons chaque adversaire. Par exemple, nous avons eu du mal face au Dinamo Minsk. On peut s'attendre à en avoir ici aussi par moments. Peu importe que ce soit Ludogorets, la Real Sociedad ou RFS en face ; nous connaissons leurs points forts, ce qui les rend dangereux, mais aussi vulnérables", continue Hubert. "Espérons aussi qu'ils aient bien fêté leur titre et soient un peu fatigués (sourire)".

Le RFS a en effet célébré son deuxième titre national consécutif le week-end dernier. "On les attend en pleine confiance et concentrés. Ils ont des qualités, avec Ondoa au but qui a joué chez nous, Lipuscek en défense, de la vitesse sur les flancs, un bon buteur. C'est à nous d'être professionnels".

Car en cas de victoire au Daugavas Stadions ce jeudi, le RSCA serait non seulement quasi-assuré de passer l'hiver au chaud en Europe, mais pourrait penser sérieusement à une place dans le top 8 et donc à un 8e de finale assuré. "Les pourcentages de chance de se qualifier si on gagne demain sont parlants", reconnaît David Hubert.

"Quelle est notre ambition dans cette Europa League ? La gagner, bien sûr", lance-t-il ensuite en ne plaisantant qu'à moitié. "L'objectif dans quelque compétition à laquelle tu prends part est d'aller le plus loin possible, et le plus loin possible, c'est la victoire. Mais nous ne voyons pas aussi loin. Il n'y a encore eu que trois matchs, et ils sont derrière nous. Le plus important est le match suivant, et c'est ce jeudi contre RFS".