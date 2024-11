🎥 Superbes images : Romelu Lukaku fait pleurer de joie un jeune supporter

L'été dernier a été très mouvementé pour Romelu Lukaku. Sortant d'un Euro très décevant avec les Diables Rouges, il devait se trouver un nouveau point de chute.

Prêté par Chelsea à l'AS Rome, le choix de l'ancien attaquant de l'Inter s'est finalement porté sur une autre équipe italienne : le Napoli, aux côtés de son mentor, Antonio Conte.

Malgré quelques pépins physiques, il a déjà marqué 4 buts et donné 5 assists cette saison. Accueilli en héros juste avant l'officialisation de sa signature, Lukaku est adoré par les supporters napolitains.

La preuve avec cette rencontre entre Lukaku et des supporters Partenopei ce vendredi, alors que le joueur sortait du centre d'entraînement.

Lukaku a été abordé par une foule de tifosi. L'ancien d'Anderlecht a pris le temps de prendre des selfies avec eux et de signer des autographes. Sur le coup de l'émotion, un jeune fan n'a pas su retenir ses larmes.

ūü•Ļ Lukaku makes this young Napoli fan cry tears of joy



Football will always be more than just a sport ‚̧ԳŹ



ūüé• @DAZN_IT pic.twitter.com/C1suuGSn2B