Dender et OHL font la grimace et réalisent une mauvaise opération

Les Louvanistes se déplaçaient chez le promu à l'occasion de la 14e journée de Jupiler Pro League.

Le début de partie était dominé par OHL, qui ouvrait logiquement le score. Un tir de Mitrovic d'abord bloqué, était repoussé du côté de Youssef Maziz. L'ancien Serésien marquait à bout portant, ne laissant aucune chance à Devriendt (22e).

Les visiteurs gardaient le contrôle du match mais étaient surpris juste avant le repos. En effet, Dender trouvait la faille suite à un ballon mal dégagé par la défense d'OHL. Après un tir dévié d'Oratmangoen, le Bruxellois Nathan Rôdes surgissait pour remettre les compteurs à zéro (43e).

Après la pause, Dender passait rapidement tout près du deuxième but (49e) mais la tête de Cools était repoussée par Leysen. Les échanges étaient ensuite un peu plus équilibrés mais aucune des deux formations ne parvenait à faire la différence, entre manque de rythme et de précision, les occasions nettes manquaient des deux côtés.

Ezechiel Banzuzi faisait encore trembler le promu en toute fin de match, mais la frappe du milieu de terrain louvaniste était bloquée par son propre coéquipier. Le score ne changeait plus et les deux équipes partagent la mise.

Au classement, OHL prend un point précieux en bas de tableau et Dender se satisfait d'un bon point pour garder ses distances avec le bas de classement. Mais les deux formations restent au contact de la zone rouge. Une victoire aurait fait grand bien ce soir, surtout vu les prochaines rencontres avec deux déplacement à l'Antwerp puis à Bruges qui attendent Dender, et les réceptions de l'Union puis Anderlecht par OHL.