🎥 Revoilà Michy Batshuayi ! Premier but en près de deux mois pour le Diable Rouge, en difficulté à Galatasaray

Michy Batshuayi a joué un petit quart d'heure avec Galatasaray et en a profité. Il a inscrit le troisième but de ses couleurs.

On vous l'écrivait récemment : la blessure de Mauro Icardi, sorti contre Tottenham et out jusqu'en fin de saison, pourrait bien faire revenir Michy Batshuayi dans la lumière à Galatasaray. Encore fallait-il saisir sa chance, et c'est chose faite.

Batshuayi n'avait plus marqué depuis le 17 septembre dernier en championnat de Turquie, et a retrouvé le chemin des filets ce dimanche contre Samsunspor. Il n'était toutefois pas titulaire, Victor Osimhen évoluant seul en pointe avec Dries Mertens en soutien.

Mais en seconde période, Batshuayi est rentré à la place de Mertens, montant à la 75e minute. Et il a inscrit un but important : le Belge a en effet fait le break à la 85e (3-1), ce qui permettra à Galatasaray de finir le match tranquillement.

Samsunspor fera 3-2 dans les arrêts de jeu sur penalty mais le but de Batshuayi aura donc permis de prendre les trois points malgré tout. Son grand concurrent, Victor Osimhen, avait marqué les deux autres buts du match pour le club stambouliote.

Michy Batshuayi compte désormais 5 buts toutes compétitions confondues cette saison. Il devra continuer sur ce rythme pour profiter au mieux de l'absence de Mauro Icardi jusqu'en fin de saison.

Découvrez le but tout en puissance, à la Lukaku, de Batsman, ci-dessous :