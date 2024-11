Un réel casse-tête : comment les barrages et les quarts de finale de la Ligue des Nations pourraient avoir un impact sur le tirage au sort des Diables pour la Coupe du Monde

Ligue des Nations, qualifications pour la Coupe du Monde, barrages : le calendrier concocté par l'UEFA est un vrai casse-tête. On a tenté de vous le déchiffrer, et ça peut faire mal au crâne.

On l'a suffisamment écrit : l'année 2024 fut noire pour les Diables, battus six fois au cours des dix derniers matchs, pour deux victoires seulement. La Belgique a terminé à une triste troisième place dans son groupe de Ligue des Nations et devra passer par les barrages.

Le cap sera ensuite mis sur les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Pour rappel, 48 équipes se qualifieront pour cette édition, dont 16 européennes. Il s'agira donc des douze vainqueurs de leur groupe de qualification, ainsi que des quatre vainqueurs des barrages reprenant les deuxièmes de chaque groupe et les quatre vainqueurs de groupe de Ligue des Nations repêchés.

Incompréhensible, vous dites ?

Ces barrages de Ligue des Nations, tout comme les quarts de finale, seront disputés les 20 et 23 mars prochain, soit bien après le tirage au sort des qualifications à la Coupe du Monde, prévu au 13 décembre. Les 54 équipes européennes engagées dans les qualifications UEFA seront réparties comme suit : six groupes de cinq équipes, six groupes de quatre équipes.

Cela signifie donc que des dates se chevauchent : les quarts de finale et les barrages tombent en même temps que les deux premières journées qualificatives au Mondial. Alors, comment l'UEFA compte-t-elle résoudre le problème ?

Ce n'est pas si simple. Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Nations ne connaitront pas encore leur groupe de qualification à la Coupe du Monde après le tirage au sort. Tout simplement parce que les demi-finalistes devront impérativement être versés dans un groupe de quatre équipes, puisqu'elles réserveront la trêve internationale du mois de juin pour le Final 4 de cette Ligue des Nations.

Des quarts de finale de Ligue des Nations tronqués ?

Ces nations, dans les groupes de qualification à la Coupe du Monde, seront placées comme ceci "vainqueur du premier quart de finale, perdant du premier quart de finale, vainqueur du deuxième quart de finale", etc. Les pays concernés se retrouveront donc avec deux possibilités de groupe. Ils seront versés, avec certitude, dans le groupe "X", en cas de victoire, et dans le groupe "Y" en cas de défaite. Ce qui soulève un problème, chez certains.

La Ligue des Nations n'attirant pas grand monde, il pourrait être assez facilement envisageable de perdre presque volontairement le quart de finale si on estime que le tirage au sort réservé au perdant est le plus intéressant. Un règlement qui concerne donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas et les deux dernières équipes qui se qualifieront ce mardi soir. Pour le moment, il s'agit de la Croatie et du Danemark.

Et pour les Diables ?

Pour la Belgique, aussi, tout ça a une incidence. Avec leur barrage, les Diables ont légèrement plus de chances de se retrouver dans un groupe de quatre équipes. Cela signifierait que la trêve internationale de mars serait réservée aux barrages de Ligue des Nations, et celle de juin à deux matchs amicaux, avant le début des qualifications en septembre.

Si les Diables se retrouvent dans un groupe de quatre, ce sera probablement avec plusieurs équipes surlignées en orange, ci-dessous. La Belgique ne rencontrerait alors aucune des petites équipes du pot 5. Dans un groupe de cinq, les adversaires feraient partie des équipes laissées "en blanc".

Cependant, dix des douze pensionnaires du pot 1 joueront encore dans le cadre de la Ligue des Nations, au mois de mars. Certains pays devront donc combiner les deux, tandis que l'Angleterre et la Suisse, pour qui la Ligue des Nations est finie, seront plus que vraisemblablement versés dans un groupe de 5. Un véritable casse-tête.

24 teams 🔵🟠 will be unable to play WC qualifiers in March 2025 due to UNL quarterfinals and play-offs.This is how they're currently projected to be distributed across pots.🔹 ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and SUI 🇨🇭 are more likely to be in a group of 5.🔹 There will be at least two 🔵 teams… pic.twitter.com/zwn1qMBzbB — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 19, 2024