Après Deinze, encore un club historique belge au bord du gouffre : "Nous ne sommes pas payés depuis un an et demi"

Le futur du KFC Diest semble sombre. Le club a jusqu'au 2 décembre pour régler une dette de 4 000 euros auprès de Voetbal Vlaanderen. Si cela n'est pas fait, une suspension suivra et Diest devra déclarer forfait pour ses matchs à venir.

Avec trois forfaits consécutifs ou cinq individuels, le club sera définitivement exclu de la compétition. Membre du conseil d'administration de Diest, Johan Elmhaned reste cependant optimiste et promet dans Het Nieuwsblad que tout rentrera dans l'ordre.

Alors que le montant à régler (4000 euros) semble relativement modeste, le KFC Diest rencontre depuis longtemps des problèmes financiers. Le club fait face à des dettes auprès de différentes parties, notamment le propriétaire du complexe, le brasseur et le fournisseur d'équipements. Certains créanciers ont même engagé des démarches judiciaires.

Les plans pour un investisseur étranger cet été ont finalement échoué. Sur le plan sportif, en P1, les choses vont également mal. Les joueurs ne se sont pas entraînés depuis deux mois et ne sont pas payés depuis un an et demi.

L'entraîneur du KFC Diest n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Danny Boffin, ancien Diable Rouge à 53 reprises et ancien pilier d'Anderlecht et du RFC Liège. Il a exprimé sa frustration après la lourde défaite contre Averbode-Testelt-Okselaar. "Certains joueurs arrivent juste avant le match, et je dois espérer que nous ayons quatorze hommes", a déclaré l'ancien Diable Rouge dans le Nieuwsblad.

Des plaintes d'anciens joueurs non-payés ont également été déposées auprès du syndicat des joueurs, United Athletes. Avec seulement 1 point sur 36, la relégation vers la P2 semble inévitable. Cependant, pour l'instant, le club est surtout préoccupé par sa survie.

Le chaos financier et la crise sportive semblent hâter la fin du KFC Diest, qui a pourtant évolué 9 saisons en D1 dans son histoire. Alors que le Warandestadion se vide peu à peu, Diest est confronté à une course contre la montre pour rembourser les dettes les plus pressantes et éviter le forfait immédiat... voire pire, à moyen terme.