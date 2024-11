Manchester City miné par les blessures...et dans le flou concernant Jérémy Doku !

Manchester City est touché par une vague de blessures. De plus, le club reste flou concernant l'état de santé de Jérémy Doku.

Pour la première fois depuis des années, Manchester City vacille. Les Citizens ont enchainé plusieurs mauvais résultats et se retrouvent dans l'obligation de réagir.

Ce week-end, ils jouent face à Tottenham. Et cela, sans de nombreux joueurs de premier plan, comme l'a expliqué le coach de City, Pep Guardiola.

Mateo Kovacic sera absent "trois semaines, un mois", a renseigné Guardiola. Une absence au milieu qui s'ajoute à celle de Rodri, blessé pour très longtemps.

Guardiola n'a, de plus, donné aucune nouvelle concernant le Belge Jérémy Doku - qui avait pourtant retrouvé les terrains avant la trêve mais qui n'avait pas joué avec la Belgique.

Pas de nouvelles, non plus, concernant Jack Grealish et Phil Foden. En revanche, Guardiola a annoncé les retours de John Stones et Manuel Akanji.