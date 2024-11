"Je me suis fait mal, j'en avais envie" : Pep Guardiola revient sur sa déclaration frappante après la remontée subie par Manchester City en Ligue des Champions

Rien ne va plus à Manchester City. Après cinq défaites de rang, une première dans la carrière de Pep Guardiola, les Skyblues avaient l'occasion de stopper l'hémorragie face à Feyenoord, ce mardi soir en Ligue des Champions.

Tout se passait d'ailleurs très bien pour les champions d'Angleterre en titre, qui menaient 3-0 à un quart d'heure du terme. C'était sans compter sur un naufrage inexplicable en fin de match, qui a permis aux Néerlandais de recoller à 3-3.

Après la rencontre, Guardiola est apparu en interview griffé, au visage et au nez. "Je me suis griffé avec mes ongles. J'ai envie de me faire du mal" avait-il rétorqué, avant de s'en aller en souriant (lire ici).

Ce mercredi, dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l'entraîneur espagnol est revenu sur ses propos. "Hier soir, à la fin de la conférence de presse, une question sur une griffe apparue sur mon visage m'a pris au dépourvu. J'ai expliqué que cela avait été causé accidentellement par un ongle pointu", commence-t-il.

"Ma réponse n'était en aucun cas destinée à minimiser le sujet très sérieux de l'automutilation. Je sais que de nombreuses personnes luttent quotidiennement contre des problèmes de santé mentale et je veux profiter de cet instant pour souligner une façon dont les gens peuvent chercher de l'aide, à savoir en appelant la ligne d'assistance." Il renvoie ensuite vers la ligne anglaise de prévention du suicide.

En Belgique, le Centre de Prévention au suicide est joignable au numéro 1813 ou sur https://www.preventionsuicide.be/

