🎥 Griffé de partout, Pep Guardiola a complètement perdu pied lors de la déroute de Manchester City face à Feyenoord : "Je me suis fait mal, j'en avais envie"

La série noire se poursuit pour Manchester City, qui s'est vu perdre un avantage de trois buts face à Feyenoord, en Ligue des Champions. Après la rencontre, c'est le désespoir qui semblait animer Pep Guardiola.

Manchester City n'est pas encore sorti de sa spirale infernale. Battus cinq fois consécutivement, les Skyblues avaient pourtant fait le plus dur pour retrouver le chemin de la victoire face à Feyenoord, en Ligue des Champions.

Grâce à un doublé d'Erling Haaland et un but d'Ilkay Gundogan, les Cityzens menaient tranquillement 3-0 à l'heure de jeu, avant trois changements de l'entraîneur espagnol qui ont bousculé l'équilibre retrouvé de son équipe. Kevin De Bruyne est monté sans aucun rythme, tout comme les jeunes McAtee et Simpson-Pusey. Mais en faisant sortir Gundogan, Foden et Aké, Guardiola s'est privé d'une colonne vertébrale qui fonctionnait très bien depuis le début de la partie. Et il l'a payé cash.

En un petit quart d'heure, Feyenoord est ensuite revenu dans la rencontre pour accrocher un incroyable partage, 3-3. Manchester City est devenu la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à mener 3-0 après 75 minutes, sans remporter la rencontre.

Pep Guardiola s'est griffé le visage pendant Manchester City - Feyenoord

En interview d'après-match, Pep Guardiola, qui a récemment vu son contrat se prolonger de deux saisons supplémentaires, a paru au bout du rouleau. Au bord des larmes, à certains moments, l'Espagnol était marqué sur le visage : plusieurs griffes arpentaient son front, un autre traversait son nez.

"Ça ne sert à rien de parler aux joueurs, ils savent parfaitement. Le match n'est jamais terminé, mais à 3-0, je ne voyais plus aucun danger. Mes blessures ? Je me suis fait ça avec mon doigt, mon ongle. Je me suis fait mal, j'avais envie" a simplement déclaré Guardiola, avant de quitter la salle de presse. Rien ne va plus à l'Etihad Stadium.

"Avec mes doigts, je me suis fait mal, j’avais envie."pic.twitter.com/SXtyNQiVSA — Blue Moon (@FRBlueMoon) November 26, 2024